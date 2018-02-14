عازفة كمان سعودية تبهر زوار معرض الكتاب بالقاهرة

استضاف الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، عازفة الكمان السعودية جهاد الخالدي، حيث قدمت عدة مقطوعات موسيقية، بحضور الملحق الثقافي للسفارة السعودية وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.

وقدمت جهاد الخالدي، أول عازفة كمان سعودية، عزفاً راقياً وأداء لافتاً في القاهرة أثناء اختتام فعاليات معرض الكتاب، مصطحبة معها صديقة طفولتها المصرية آمال الشاهد.

وتعلمت جهاد وآمال الموسيقى معا، وأكملت آمال حتى الدكتوراه في الموسيقى، بينما اتجهت جهاد نحو إدارة الأعمال.

وكان التدريب على المقطوعات المختلفة، والتوفيق بين العزف والعمل، من أهم التحديات التي بحثت فيها جهاد عن الدعم من أسرتها.