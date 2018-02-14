هذه رسوم الهوية الوطنية السعودية قبل 50 عاماً

بخمسة قروش وقبل 50 عاماً، كان السعوديون يستخرجون هويتهم الوطنية والتي كانت تسمى في وقتها (التابعية)، وتدرجت حتى وصلت رسوم استخراجها ريالا واحدا.

وفي المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" عرض جناح المديرية العامة للجوازات مركبة خضراء اللون، يعود عمرها لأكثر من 5 عقود كانت مُخصصة لإصدار الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى والهجر، وتقديم الخدمات المباشرة مثل إصدار الهوية الوطنية (التابعية) وجوازات السفر للمواطنين.

وصُممت المركبة عام 1380هـ الموافق 1961م ليرتادها موظفو قسم التصوير الفني من أجل الطواف بها في البادية والقرى والهجر، لإصدار الآلاف من دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر.

وكانت التابعية في السابق تتكون من دفتر صغير كتبت فيه المعلومات بخط اليد، تحتوي على الاسم، وسنة ومكان الميلاد، ولون العينين وتسجل إما عسلي أو سوداء واسعة أو ضيقة، كذلك لون الوجه (أبيض، أسمر، حنطي)، وشكل الوجه (مستطيل، مستدير)، وكانت أيضاً تحتوي على خانة مهمة وهي خانة الأوصاف، ووجود علامة فارقة في الوجه حتى إن كثيراً من حفائظ النفوس كانت تحمل بعض المسميات، من خلال هذه الخانة مثل (شجة أعلى الحاجب، كية نار في وسط الجبهة، أحول، عينه اليمنى طافية، وأعور، عينه اليسرى كريمة، حبة خال في الخد، أو أسفل الذقن، برطمة العلوي منشرم من يمين، أذنه مخرومة، خشمه كبير أو صغير أو منفعص أو"سلة سيف"، خشته كبيرة، "دقة جدري"، حنكه مايل، وغيرها من الأوصاف والعلامات الفارقة ، وتحوي "التابعية" أيضاً خانة للحالة الاجتماعية، وأخرى للحالة التعليمة، وكان يسجل بها إما متعلم أو أمي أو يقرأ ويكتب "بسيط".