القوات السعودية تصد هجوماً للحوثيين قبالة نجران

صدت #القوات_السعودية هجوماً للميليشيات ا#لحوثية، في ساعة متأخرة من الأربعاء، قبالة #نجران.

وأسفرت العمليات التي نفذتها القوات السعودية عن مقتل 25 حوثيا وإصابة آخرين بقصف من المدفعية السعودية استهدف العناصر المهاجمة.

إلى ذلك، قامت مروحيات #الأباتشي السعودية بتدمير 3 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

والأحد الماضي، تعاملت القوات السعودية مع هجمة مماثلة للميليشيات، وكبدتها 17 قتيلا.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى محاولة التسلل للحدود السعودية لتنفيذ أي عملية عسكرية ترفع من معنويات عناصرها.

وخلفت هجمة الأحد الماضي أيضا مركبات مدمرة للحوثيين بدعم من طيران قوات التحالف العربي.