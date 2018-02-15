شاهد.. ماذا تعرف عن مطار جدة الجديد؟

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج #الوجهة_الجديدة بهدف التعريف بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.

وقد تم توجيه البرنامج في مراحله الأولى إلى طلاب وطالبات المدارس والجامعات في منطقة مكة المكرمة.

ويتيح برنامج "الوجهة الجديدة" بلغة الأرقام العمل لجميع الناقلات الجوية تحت سقف واحد، عبر مجمع صالات سفر مساحته 810.000 متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد على 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلة أولى.

وترتبط محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمشروع #قطار_الحرمين، وتبلغ مساحتها 12.000 متر مربع.

فيما تتألف شبكة الطرق الخارجية في #مطار_الملك_عبدالعزيز الدولي الجديد من أنفاق وجسور بطول 36 كيلومتراً، ما يجعل من "الوجهة الجديدة" معلما حضاريا في المدينة.