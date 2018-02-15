شراء المتابعين

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا عن حسابات بيع المتابعين الوهميين للمشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدد الريتويت والاعجاب والمنشن وحتى عدد المشاهدات والتصويت.

تعتبر شركة «ديفومي» من أشهر الشركات المتخصصة في بيع المتابعين على موقع «تويتر» تستطيع بسعر 49 دولارًا أي ما يعادل 184 ريالًا أن تشتري 5 آلاف متابع، ويمكنك أيضًا تحديد الجنسية من أي بلد سواء عربية أو خليجية أو أجنبية.

بعد الاطلاع على سجلات ديفومي وغيرها، كشف التقرير أن أغلب من يسمون أنفسهم «المؤثرون على مواقع السوشيال ميديا»، يشترون متابعين مزيفين بالملايين.

في عام 2013 كان لدى المغنية المعروفة «ليدي جاجا» 29 مليون متابع على تويتر، 34% منهم وهميون و38% غير فعالين و28% حقيقيون وفعالون.. أي حوالي 8 ملايين متابع حقيقي.

عارضة الأزياء «كيم كردشيان» لديها 106 ملايين متابع على الانستقرام، واخر 12 بوستًا لها كان عدد الإعجاب ما بين 800 ألف إلى 4 ملايين، وهو بوست واحد فقط وصل لهذا الرقم.

المطرب الشاب «جاستن بيبر» يمتلك 96 مليون متابع على صفحته في الانستقرام، اخر 12 بوستًا كان عدد الإعجاب ما بين مليون إلى 8 ملايين، وأيضا بوست واحد وصل لهذا الرقم.

ما بين عامي 2016 و 2017 اشترى الممثل في مسلسل (صنز أوف أناركي) «ريان هيرست» 750 ألف متابع من شركة ديفومي، مقابل 4000 دولار، وهو رقم يمثل ثلاثة أرباع أعداد متابعيه حاليا.

المحلل الاقتصادي والمتخصص في التوقعات الاقتصادية «جيسون شينكر» اشترى ما لا يقل عن 260 ألف متابع.

صحيفة «صن» البريطانية ذكرت قصة الاختين «آرابيلا وجادين داهو» وهما مؤثرتان ومشهورتان وعمرهما أقل من 15 عاما، تكسبان ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويًا من العمل مع شركات كبرى مثل «أمازون» و «ديزني» و«ناينتندو» وغيرها بنشر تغريدات عن منتجاتها. وكشف التقرير أن حسابيهما على تويتر اشتريا مئات آلاف المتابعين من شركات بيع الحسابات المزيفة، لكن عن طريق والدهما وأشخاص يعملون مع الاختين.

«تويتر» و «فيسبوك» و«غوغل» شركات مسجلة بالبورصة، وقيمتها تعتمد على عدد المتابعين، فبالتالي تزيد الأرقام وترتفع قيمتها السوقية. حتى لو كان ثلثهم غير حقيقي كما أعلن «فيسبوك» مؤخرا.

يقول «تويتر» إن نحو 15% من المستخدمين النشطين وعددهم 48 مليون مستخدم «حسابات مزيفة»، لكن بعض الخبراء يقولون إن النسبة أكبر بكثير من ذلك.

* نقلا عن "اليوم"