عضو بمجلس الشورى تثير الجدل بمطالبتها تجنيد السعوديات

‏طالبت عضو ‫مجلس الشورى الدكتورة #إقبال_درندري بتطبيق #التجنيد_الإلزامي_على_الفتيات_السعوديات لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة، لإعدادهن لخدمة الوطن والدفاع عن أنفسهن حال حدوث أزمة أو حرب أو هجوم في أي منطقة، إلى جانب تعليمهن الانضباط والنشاط البدني والذهني.

وعللت درندري مطالبتها بتجنيد الفتيات في حديثها لـ"العربية.نت" نظراً للضرورة الملحة التي ينبغي أن يكون جميع أفراد الوطن في خدمته بالإضافة إلى حماية أنفسهم، فالمرأة لا تقل مكانة عن الرجل، وتحتاج فقط للياقة والخبرة، وهناك أساليب حماية رئيسية كالكراتيه والدفاع عن النفس واستخدام السلاح.

وكانت درندري قد كتبت على صفحتها بـ"تويتر" قائلة: "التجنيد والخدمة الإلزامية ضرورة وطنية في وقتنا الحالي، وينبغي أن تشمل الرجال والنساء، وينبغي أن يكون كل فرد في المجتمع قادرا على الدفاع عن وطنه".

جاء هذا التعليق بعد تأكيد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي اللواء عبدالهادي العمري، رفض #مجلس_الشورى التجنيد الإجباري للسعوديين، طالبت عضو في المجلس بالتجنيد الإجباري أو ما يعرف بـ #الخدمة_الإلزامية للشباب ذكوراً وإناثاً على حد سواء.