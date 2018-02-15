علماء باكستان:الكلام عن تدويل الحج لا يأتي إلا من سفهاء

أكد رئيس #مجلس_علماء_باكستان، طاهر الأشرفي، أن إيران وأذنابها دأبوا على مهاجمة السعودية، وآخر ذلك مطالبتهم بتدويل الحرمين، مضيفاً أن هذا الكلام لا يأتي إلا من سفهاء حاقدين غرضهم الإساءة للسعودية وجهودها الجبارة في خدمة #الحجيج.

وأشار الأشرفي إلى أن محاولاتهم مكشوفة للجميع، ولن تنجح، لأن المملكة بقيادة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعمل ليلاً ونهاراً من أجل الحرمين الشريفين، والدليل على ذلك ما تحظى به الأماكن المقدسة في مكة والمدينة من مشاريع هائلة وتطور مذهل يشهد به الجميع.

وأضاف أنه عندما يتوافد الملايين من جميع كافة دول العام في #موسم_الحج ويجدون كافة التسهيلات وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية وينتهي موسم #الحج دون أن يكون هناك أي حوادث تعكر صفوه يدل على قدرة المملكة على إدارة الحج، ويكفي ما تلقاه من إشادات من الدول بنجاح موسم الحج ورجوع الحجاج إلى بلدانهم في يسر وطمأنينة.

كما أشاد الشيخ طاهر بمواقف المملكة ضد ما يقوم به النظام السوري من الهجوم الكيمياوي على الشعب السوري، مؤكداً أن موقف المملكة من الشام هو صوت الأمة، وخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، هو قائد الأمة وولي عهده الأمين هو يفكر دائماً بالأمة المسلمة والحرص على توحيد صفوفها.