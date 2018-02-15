فيديو.. معلم في تبوك ينقذ طالبا اختنق بعملة معدنية

أنقذ معلم مرحلة ابتدائية حياة أحد طلابه، بعد أن كاد يفقد حياته إثر ابتلاعه عملة معدنية، وذلك في مشهد بطولي وإنساني، وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثقته كاميرات #مدرسة_الفارابي الابتدائية للبنين في منطقة #تبوك، خروج الطلاب وهم يهرعون إلى المعلم، #نايف_البلوي، ويبلغونه أن زميلهم ابتلع #عملة_نقدية، حيث سارع المعلم إلى الطالب وضربه على رقبته من الخلف حتى ساعده على إخراج القطعة، وقام الطالب بتقبيل رأس معلمه نظير إنقاذ حياته.

وذكر معلم الرياضيات البلوي لـ"العربية.نت"، والذي عمل في المدرسة 12 عاماً، أنه عند مروره خلال الحصة الخامسة بالقرب من أحد الفصول لكونه مسؤولا عن متابعة الحصص، فوجئ بركض طلاب الصف في اتجاهه وحديثهم عن اختناق أحدهم وسط هلع وخوف كبير، وبتوفيق الله نجح في استخراج القطعة التي غص بها الطالب وإنقاذه من حالة اختناق.

ومن جهته أكد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة تبوك، علي القرني، إبلاغ إدارة التعليم بالعمل المشرف الذي قام به المعلم، وإنقاذه لحياة الطالب، مؤكدا أن هذا نموذج مشرف للمعلم، ومشيرا إلى أن الميدان التربوي والتعليمي حافل بنماذج من المعلمين، وهذه هي الصورة التي نريد أن تترسخ لدى المجتمع بأن المعلم لديه مواقف اجتماعية وتربوية قد لا تظهر في الإعلام.

يذكر أن المعلم البلوي يحمل درجة الماجستير في مادة الجبر، وهو أحد المبتعثين في برنامج تدريب المعلمين في فلندا، وحصل على دورة تدريبية للاستفادة من نقل خبرات التعليم الفنلندية إلى السعودية.