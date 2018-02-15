المعلم الذي أنقذ حياة الطالب: هذه تفاصيل القصة كاملة

قدمت إدارة مدرسة الفارابي الابتدائية، شهادة شكر وتقدير للمعلم #نايف_خليف_البلوي وذلك لإنقاذه حياة أحد طلاب المدرسة إثر اختناقه بقطعة بلاستيكية، وموقفه ذلك يعبر عن مدى الروح التي يتحلى بها المعلم صاحب الرسالة السامية.

وقال البلوي لـ"العربية.نت" إنه تم تكريمه بدرع من هيئة الهلال الأحمر السعودي صباح اليوم، موضحا أهمية حصول المعلمين على دورات إسعافات أولية لمثل هذه الظروف الطارئة، وأوضح أن المقاطع التي كان يتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت توضح كيفية التعامل مع هذه المواقف.

وتابع لقد تمكنت من إنهاء هذه المهمة في 7 دقائق اعتبرها الهلال الأحمر دقائق حرجة لا يمكن للطالب تجاوزها وهو بحالة صحية جيدة.

وعبر البلوي عن سعادته لتمكنه من إنقاذ روح هذا الطفل، إضافة إلى سعادتي بأن أكون معلما ضمن مهنة ينتمي لها كثير من المبدعين في كافة المجالات والذين يقدمون الكثير للأجيال من التربية والتعليم والمساندة والمواقف الإنسانية والعلمية التي تؤثر في الأجيال جيلا بعد جيل.

وأشار إلى لقائه صباح اليوم بالطالب محمد الشهري وسعادته برؤيته حيا وبصحة جيدة وهو يلعب مع أقرانه، موضحا أن القطعة كانت عبارة عن لعبه "قطعة بلاستيكية في طرفها دبوس أحضرها من المنزل وكان يضعها في فمه، وخلال حديثه مع أحد الطلاب ابتلعها ودخل إلى البلعوم، وحول موقف مدير المدرسة منصور العصباني الذي كان متابعا لكافة ملابسات الحادثة، وكان حريصا على الطالب وعلى أن يكون هو وكافة الطلاب في بيئة تعليمية سليمة، وكانت سعادته شديدة بنجاة هذا الطالب من الاختناق وأنه بخير مع باقي زملائه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثقته كاميرات #مدرسة_الفارابي الابتدائية للبنين في منطقة #تبوك خروج الطلاب وهم يهرعون إلى المعلم #نايف_البلوي، ويبلغونه أن زميلهم ابتلع #قطعة_بلاستيكية، حيث سارع المعلم إلى الطالب وضربه على رقبته من الخلف حتى ساعده على إخراج القطعة، وقام الطالب بتقبيل رأس معلمه نظير إنقاذ حياته.

وذكر معلم الرياضيات البلوي الذي عمل في المدرسة 12 عاماً، أنه عند مروره خلال الحصة الخامسة بالقرب من أحد الفصول لكونه مسؤولا عن متابعة الحصص، فوجئ بركض طلاب الصف في اتجاهه وحديثهم عن اختناق أحدهم وسط هلع وخوف كبير، وبتوفيق الله نجح في استخراج القطعة التي غص بها الطالب وإنقاذه من حالة اختناق.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة تبوك، علي القرني، إبلاغ إدارة التعليم بالعمل المشرف الذي قام به المعلم، وإنقاذه حياة الطالب، مؤكدا أن هذا نموذج مشرف للمعلم، ومشيرا إلى أن الميدان التربوي والتعليمي حافل بنماذج من المعلمين، وهذه هي الصورة التي نريد أن تترسخ لدى المجتمع بأن المعلم لديه مواقف اجتماعية وتربوية قد لا تظهر في الإعلام.

يذكر أن المعلم البلوي يحمل درجة الماجستير في مادة الجبر، وهو أحد المبتعثين في برنامج تدريب المعلمين في فلندا، وحصل على دورة تدريبية للاستفادة من نقل خبرات التعليم الفنلندية إلى السعودية.