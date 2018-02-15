هكذا يتم دعم عمل المرأة في السعودية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية عن برنامج دعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة #قُرّة، وهي مبادرة تقدم دعما لتمكين المرأة السعودية العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه، وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها.

ويهدف برنامج "قُرّة" إلى دعم وزيادة نسبة #السعوديات في القطاع الخاص، والتشجيع على استقرارهن الوظيفي، عبر تسجيل أطفالهن في #خدمة_الضيافة والرعاية المرخصة في بوابة قرة الإلكترونية.

من جانب آخر، يعمل برنامج قرة على المساهمة في زيادة توفير مراكز الحاضنات، ودور الضيافة، ورفع مستوى الجودة فيها، وسهولة الوصول إليها من قبل الوالدين لتسجيل أطفالهم.

ويدعمُ البرنامج الأمهات الباحثات عن العمل من خلال تسهيل دخولهن إلى سوق العمل، وتوفير البيئة المناسبة لهن، الأمر الذي سيزيد نسبة النساء العاملات، وهو ما سيعزز بدوره الاقتصاد الوطني.