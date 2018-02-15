وحدة عسكرية باكستانية إلى السعودية في مهمة استشارية

أعلن الجيش الباكستاني، في بيان له، أنه في إطار التعاون الأمني الثنائي بين #باكستان و #السعودية، يجري إرسال وحدة من الجيش الباكستاني إلى المملكة في مهمة تدريبية واستشارية.

وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية، سواء المتمركزة في السعودية أو التي يجري إرسالها، لن تمارس أي مهام خارج الأراضي السعودية، لافتاً إلى أن الجيش الباكستاني يحافظ على علاقات التعاون الأمني الثنائي مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية الأخرى.

في غضون ذلك، التقى السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، بقائد الجيش الباكستاني، الفريق أول قمر جاويد باجوه، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية. وذكر بيان للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني الإقليمي.

ولم يوضح بيان الجيش الباكستاني حجم الوحدة العسكرية التي يجري إرسالها للسعودية.

كما تقدر تقارير لوسائل إعلام محلية أنه يوجد نحو 1180 جندياً باكستانياً يتمركزون في السعودية بموجب اتفاق ثنائي وقع بين البلدين عام 1982، موضحة أن جل مهام هذه القوة منصب على مهام التدريب والاستشارة.

يشار إلى أن باكستان عضو في التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب والذي يرأسه قائد الجيش الباكستاني السابق الجنرال المقاعد راحيل شريف.