وفاة 3 طالبات وإصابة 11 بحادث مروري في ظهران الجنوب

لقيت ثلاث طالبات من المرحلة الثانوية حتفهن إثر حادث مروري صباح اليوم الخميس في #نجران، أمام مفرق قرية المجازة في الطريق الرابط بين نجران وظهران الجنوب.

ووقع الحادث عندما كانت سيارة من "تويوتا" صالون متجهة إلى مجمع وادي كتام التعليمي في #ظهران_الجنوب. وإضافة لمقتل 3 فتيات، أصيبت 10 طالبات بجروح بين المتوسطة والبسيطة، بينما نقل قائد السيارة، وهو أحد أقرباء الطالبات، إلى مستشفى الملك خالد بنجران في حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بظهران الجنوب، سالم عروي لـ"العربية.نت"، أن الإدارة تلقت الخبر صباح اليوم، وقد باشرت الشرطة والمرور والهلال الأحمر وأمن الطرق الحادث، وتم على الفور نقل المتوفيات والمصابات لمستشفى ظهران الجنوب.

وأشار عروي لتواجد مدير التعليم سعيد هباش الوادعي في مكان الحادث للوقوف على حالة الطالبات، وتعزية أهالي المتوفيات. وبيّن أن العائلات تربطها صلة قرابة، وهي من أهل نجران، إلا أن مقر سكنها بظهران الجنوب.

من جهتها، أوضحت إحدى معلمات الطالبات لـ"العربية.نت" أن الحزن خيم على المجمع التعليمي وسط تأثر بالغ من مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات، حيث توفيت أختان وابنة عمهما، "وهن خيرة الطالبات بالمرحلة الثانوية"، حسب المعلمة، مشددةً على أن "المصابات أيضاً هن من الطالبات النجيبات والمؤدبات وحسنات السيرة والسلوك".

وتابعت المعلمة: "أقامت المدرسة أمس فعالية "التفاعل الأسري" بين المدرسة والمنزل، وحضرت والدة إحدى المتوفيات، وكانت تشكر إدارة المدرسة وتشجع الطالبات على الجد والاجتهاد"، مضيفةً: "شكرتني والدتها لأنني أنقذت ابنتها قبل فترة حيث ابتلعت لسانها، فقمت بإعطائها الإسعافات اللازمة وتم نقلها بعد ذلك لمستشفى عسير. وكانت والدتها يوم أمس تنظر لابنتها بفرح وهي تراها قد كبرت أمامها، وهي تستعد للتخرج من الثانوية، وقدر الله وما شاء فعل".