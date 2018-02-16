أطفال الجنادرية 32.. العدسات "تضبطهم" بالزي العسكري

تزين أطفال الجنادرية بالزي العسكري لقطاعات وزارة الداخلية، فيما تسابق الكثيرون منهم للتصوير داخل الآليات والعربات الأمنية القديمة والحديثة المتواجدة بجناح الوزارة في مهرجان #الجنادرية_32، مبدين اعتزازهم وافتخارهم بمهنة الأمن ورجالها.

ووثقت عدسات هواتف ذويهم لحظات تجولهم في الأجنحة والتقاطهم الصور التذكارية، فيما تفاعل رجال الأمن في مختلف أجنحة الوزارة مع الأطفال، معززين لديهم الشعور الوطني والفخر بالدور الذي تؤديه الجهات الأمنية للمحافظة على #أمن المجتمع وسلامته.

كذلك، تابعت عدسات المصورين ومختلف وسائل الإعلام المتواجدة في أرض المهرجان تحركات #الأطفال بزيهم العسكري خلال تجولهم بساحات المهرجان وأجنحة الوزارة المختلفة.