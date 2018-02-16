الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترمب بمأساة مدرسة فلوريدا

بعث خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا وما نتج عنه من وفيات.

وكتب في برقية التعزية: "علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا، وما نتج عنه من وفيات، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة".

بدوره بعث #الأمير_محمد_بن_سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس الأميركي إثر المأساة التي وقعت في مدرسة بولاية فلوريدا والتي راح ضحيتها 17 شخصاً.

وكتب ولي العهد: "تلقيت ببالغ الألم نبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق".

والأربعاء، قُتل 17 شخصاً عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عاماً النار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا. وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز، الذي طُرد من نفس المدرسة، والمولود في سبتمبر/أيلول 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي "مقلقة للغاية". وهو كان مسلحاً ببندقية شبه آلية طراز ار-15.