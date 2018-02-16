تعرف على قنابل وأحزمة ناسفة لـ 233 عملية إرهابية

أسلحة متنوعة، و #أحزمة_ناسفة، و #قنابل_متفجرة كانت في حوزة الجماعات الإرهابية، #معروضات_جناح_أمن_الدولة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " #الجنادرية_32 " بالسعودية والتي صادرتها قوات أمن الدولة، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه في حوزة التنظيمات الإرهابية من المتفجرات، 47 طناً من الخلائط المتفجرة، وضبط أكثر من 240 حزاماً ناسفاً، و450 قنبلةً يدويةً، و374 قذيفة RPG، و3 صواريخ SAM7، جميعها تناوبت على حيازتها كل من التنظيمات الإرهابية التي عرّفت نفسها بحزب الله الحجاز، وحزب الله الكويتي، والقاعدة، وداعش.

واستعرضت رئاسة أمن الدولة في هذا الركن من جناحها عددا #العمليات_الإرهابية_المحبطة من عام 1979م وحتى 2017م، البالغ عددها 233 عملية، بينما نفذت التنظيمات الإرهابية داخل المملكة العربية #السعودية 841 عملية إرهابية، فيما استهدفت هذه التنظيمات مصالح المملكة في الخارج بواقع 22 عملية، شملت الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية، في حين بلغت ضحايا هذه العمليات (3007) ضحايا، واستشهد من رجال الأمن (333) رجل أمن، وقتل من الإرهابيين (695) إرهابياً، فيما أصيب (346) إرهابياً.

وسلّط جناح رئاسة أمن الدولة في (الجنادرية 32) عبر أحد أركانه الضوء على إحدى خلايا التجسس المقبوض عليها في 2013م ، البالغ عددهم 32 شخصاً، 30 شخصاً منهم ممن يحملون الجنسية السعودية، وإيراني واحد وأفغاني.

ويضم الجناح عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلة رئاسة أمن الدولة، على غرار (إدارة المتفجرات - وأمن المطارات - والإدارة العامة لسجون المباحث - ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية - والعمليات الميدانية - والمباحث الإدارية - وكلية نايف للأمن الوطني - والإدارة العامة للأمن الفكري - والقيادة العامة لطيران الأمن - وقوات الطوارئ الخاصة) إلى جانب مجموعة من اللوحات التي تبرز القضايا الأمنية، ولوحة تحمل صوراً لشهداء الواجب الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام أمنية ضد الإرهاب والفئة الضالة، في لفتة وفاء اعتادتها رئاسة أمن الدولة.

المناصحة والرعاية

فيما عرضت الرئاسة جهودها المتعلقة بالسجون والمناصحة والرعاية، للعديد من البرامج التي وضعت لإعادة تأهيل السجناء من بداية مباشرة قضاياهم إلى خضوعهم للمناصحة والتأهيل وإعادتهم للمجتمع، حيث كشف الركن الجهود التي قام بها مركز محمد بن نايف للمناصحة وعدد من استفاد من خدمات المركز والذي وصل إلى 3002، تجاوزت في نسب نجاح جهود المناصحة 85.8%، وبلغ عدد من نجح 2597، وبلغت نسبة العودة 14.2%، من العدد الإجمالي للمستفيدين البالغ عددهم 423.

وخصص أحد أركان الجناح للإدارة العامة للأمن الفكري، تستعرض فيه الرئاسة رسائل الأمن الفكري وآليات كشف الشبهات التي يتعرض لها المجتمع، في حين ضم ركن أمن المطارات عرضاً حياً لأحدث الأجهزة المستخدمة في التفتيش، توضح آلية العمل وطريقة اتباع الأنظمة لسلامة المسافرين.

وتستعرض رئاسة أمن الدولة أبرز جهود القيادة العامة لطيران الأمن، التي تسهم في الحفاظ على الأمن الداخلي بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى، إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية والتدخل أثناء الكوارث، وكذلك مساندة أجهزة الرئاسة والجهات الإنسانية.

إشراك المجتمع في تحقيق الأمن

وفضل المسؤولون عن الجناح إبراز ركن العمليات الميدانية (990) الذي يهدف إلى إيجاد قناة تواصل مع المواطنين والمقيمين، بوصفهم جزءا مهما في منظومة الأمن السعودي داخلياً وخارجياً، لذا آثرت الرئاسة إيجاد آلية تتسم باليسر والسهولة، ليكون متاحاً للجميع التعاون أمنياً مع الرئاسة وقطاعاتها المختلفة، ووسيلة مثالية لتوعية المجتمع وتقوية لحمته وارتباطه بقيادته الحكيمة.

وتأتي المباحث الإدارية عبر رقم البلاغات الموحد (980) برسالة تمثلت في إشراك المجتمع في تحقيق الأمن الداخلي من خلال مكافحة جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها وجرائم تمويل الإرهاب حيث تشارك المباحث الإدارية بمندوبين عن جهاز المباحث العامة بمجموعة عمل (فاتف) وهي منظمة دولية معنية بتقييم أنظمة الدول في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ومقرها باريس، وتمثل فيها المملكة صفة عضو مراقب.

وتبرز قوات الطوارئ الخاصة كإحدى القطاعات الرئيسية المهمة التابعة لرئاسة أمن الدولة، التي تقوم بعمليات حفظ النظام كتفريق المظاهرات، وإنقاذ الرهائن والمخطوفين ومقاومة الاعتصام ومكافحة شتى أنواع الإرهاب والتخريب اللذين يعرضان السلامة العامة للخطر.