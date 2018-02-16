شاهد براعة هذا الكلب البوليسي بكشف المخدرات والمتفجرات

استعرضت قوات الأمن الخاصة المشاركة ضمن #فعاليات_المهرجان_الوطني_للتراث_والثقافة "الجنادرية 32"، فرضيات حية تحاكي جهود القوات الخاصة في "مكافحة الإرهاب"، تشمل الاقتحام والمطاردة وتفتيش الحقائب وغيرها من المهمات الصعبة التي يواجهها رجال القوات الخاصة البواسل.

ويتعرّف الزائر خلال تجوله في المعرض المعد لهذه الفرضيات الحية على الصعاب والمخاطر التي يواجهها الجنود الأشاوس، وما يقدمونه من تضحيات دفاعاً عن الدين والوطن، مستعينين في أداء مهماتهم بالله تعالى أولاً، ثم بتفانيهم للدفاع عن تراب الوطن الطاهر.

ويقدّم المشرف على الركن الرقيب ناصر بن خيرالله للزوار شرحاً عن كيفية تفتيش الحقائب والكشف عن المتفجرات الحية والممنوعات بمختلف أنواعها، وطرق استخدام "الكلاب البوليسية في اكتشاف المخدرات والمتفجرات التي يمكن أن تكون في حوزة الإرهابيين أو المجرمين، وأنواع الدورات التدريبية التي تتلقاها للبحث عن المفقودين في الكوارث الطبيعية، وغيرها من المهام.