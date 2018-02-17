السعودية تدعو مواطنيها في إثيوبيا لأخذ الحذر

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا سلامة المواطنين #السعوديين المقيمين في إثيوبيا من تبعات الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد في أعقاب استقالة رئيس وزرائها.

وقالت السفارة في بيان لها، إن الأوضاع الأمنية في العاصمة أديس أبابا مستقرة، ولا يوجد أي حوادث أمنية بعد إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، داعية المواطنين السعوديين المقيمين في إثيوبيا إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية أن حالة الطوارئ التي أعلنتها #الحكومة_الإثيوبية، الجمعة، في خضم استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، ستستمر ستة أشهر.

وذكر الوزير سيراج فيغيسا أن "حالة الطوارئ ستستمر ستة أشهر، وستعرض على #البرلمان للموافقة".