بالفيديو.. أم مهنا تستنكر: لماذا تم وضعي وسط القضبان؟

استغربت أم مهنا من تواجدها وسط قضبان حديدية لبيع الخبز الشمالي، وكسب لقمة العيش، في ركنها بجناح الحدود الشمالية في مهرجان #الجنادرية بـ #الرياض.

هذا الموقف الذي استنكره رواد التواصل الاجتماعي، شهد ردات فعل سريعة من إدارة الجناح، حيث أزالوا القضبان المحيطة بها وحولوها إلى الخيمة الداخلية.

وأوضحت أم مهنا لـ"العربية.نت" أنها تفاجأت من تقليل قيمتها، قائلة: "هذا أمر غير مقبول، وأطالب بمحاسبة المسؤول، حيث أن سمعتي تشوهت وأنا قديمة في هذا المجال، وأحاول الصرف على أسرتي من الأموال القليلة التي أجنيها من الركن".

من جهتها، أكدت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 أن ما تم تداوله في مواقع التواصل عن موقع المشاركة المواطنة "أم مهنا" في مهرجان الجنادرية يفتقد للدقة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، الرائد محمد العمري، إن أم مهنا طلبت من الجهة التابعة لها موقعاً خارجياً رغم تخصيص موقع داخلي مناسب لها، وتم تلبية طلبها وعمل سياج بصفة أمنية ووقائية حرصاً على سلامة الزوار من قبل الجهة.