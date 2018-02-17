فيديو.. فتوى لابن عثيمين تمنع نقل الصلاة على المآذن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتوى للراحل #ابن_عثيمين، تمنع رفع الصلاة بمكبرات الصوت على المنارة، لما فيه من أذية للمساجد وأهل البيوت.

وجاء في المقطع الذي سُئل فيه فضيلة الشيخ عن حكم إغلاق مكبرات الصوت عند إقامة الصلاة، فأجاب الشيخ أنه يجب غلق #مكبرات_الصوت وعدم #رفع_الصلاة فيها، وذلك منعا لأذية المساجد القريبة والتشويش عليها، وأيضا منعا لأذية أهالي البيوت القريبة من المسجد، فمنهم المريض والنائم والأطفال الذين يزعجهم ذلك.

وأضاف فضيلته: "إن الإمام يصلي لمن خلفه في #المسجد، فلا فائدة في #نقل_الصلاة_عبر_الميكرفونات لمن هم في الخارج، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يجهرون بالصلاة فقال لهم: لايؤذينّ بعضكم بعضا في القراءة.

واستطرد ابن عثيمين: "أما الإقامة فلا بأس، على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة، كون الإقامة من المنارة، ولكني أرى أنه لا بأس بها، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة".

وأضاف: أما أن تكون كل الصلاة بالميكرفون، فهذا لا شك يؤذي الناس، خاصة في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمّن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع خلف الإمام الذي بالمسجد المجاور.