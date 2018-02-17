قريباً وفي دقائق .. هذه ماكينات لتجديد الهوية بلا موظف

أصبح باستطاعة المواطنين تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال دقائق وبدون الاستعانة بأي موظف.. حيث ستتيح وكالة الأحوال المدنية قريبا الخدمة الذاتية الشبيهة بجهاز الصرف الآلي، والذي يتيح للمواطن تجديد بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لتواجد الموظف في تنفيذ الخدمة.

ويتطلب لتجديد #بطاقة_الهوية_الوطنية من خلال هذا الجهاز إدخال البطاقة القديمة في منفذ خاص، ثم يقف المواطن أمام كاميرا تلتقط له #صورة_شخصية، على أن يتم التحقق من خلال منفذ البصمة بذات الجهاز قبل أن يصدر بطاقة الهوية الوطنية المجددة خلال دقائق معدودة.

وقد كشف ذلك جناح الوكالة بالجنادرية وأكد المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذا الجهاز يأتي ضمن حزمة من التقنيات الجديدة التي ستتاح لجميع المستفيدين من #خدمات_الأحوال_المدنية قريباً في الأماكن العامة.