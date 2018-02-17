من هي حبيبة محمد عبده التي غنى لها "أيّوه"؟

تسيّد فنان العرب محمد عبده مسرح دار الأوبرا الكويتية في ختام حفلات مهرجان فبراير الكويت 2018، وقدم 14 أغنية أحال فيها المسرح إلى قطعة فنية، وصنع بهجة الجمهور الذي استوفى احتياجه من الموسيقى والطرب، وفي مواقع التواصل وصل #محمد_عبده_فبراير_الكويت_2018 إلى الترند العالمي.

(أبو نورة) فاجأ الحضور قبل غناء "أيّوه" بقوله: "هذا طلب خاص من حبيبتي"، فتعالت صيحات الجمهور.

أغنية " #أيّوه " التي طلبتها حبيبة فنان العرب هي من ألحانه وكلمات الأمير خالد الفيصل، وهو دائم الثناء عليها في لقاءاته الفنية ولها ذكريات سعيدة معه، بل يعتبرها سبباً مهماً لجماهيريته في مصر بمرحلة السبعينات.

وتساءل الجمهور عن حبيبة محمد عبده إلا أن ظهور ابنه الصغير بصحبته في الحفلة يشير إلى أن المقصودة هي "أم خالد" التي قال عنها في ظهور إعلامي سابق بأنه يعيش معها أياماً وردية.