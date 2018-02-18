جريمة مروعة.. 4 جناة اغتصبوا فتاة وصوروها عارية

بعد أن تعرضت فتاة "30 عاما" من الجنسية البورمية، للاختطاف من قبل 4 شبان من نفس الجنسية واغتصابها وتصويرها عارية بمنطقة #الشميسي في #مكة المكرمة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة وإيداعهم في مركز #شرطة_المنصورة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي تفاصيل الحادثة، قام شابان بترصد الضحية وشقيقتها الصغرى، أثناء خروجهما وسيرهما بأحد الأسواق التجارية بشارع المنصور في مكة في ساعة متأخرة، وقاما بخطف الفتاة وإدخالها إلى السيارة بالقوة، والانتقال بها لمنطقة الشميسي على طريق (مكة- جدة)، قبل أن يشتركا مع اثنين آخرين في الاعتداء عليها، وتمزيق ملابسها واغتصابها وتصويرها لمنعها من فضح أمرهم.

وقام الجناة بإلقاء الضحية خلف أسواق الأسماك، بعد الانتهاء من جريمتهم، ونجحت #الشرطة في القبض عليهم، وعثرت بحوزتهم على مقاطع وصور لاغتصاب الضحية.