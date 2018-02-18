الصحة: ممارسون يسعدونا كيف نسعدهم؟

الممارسة الميدانية الصحية من أكثر الممارسات ضغطاً من الناحية النفسية والبدنية والاجتماعية فالممارس الصحي سواء ذكراً أو أنثى يتعرض للكثير من الضغوط مثله مثل أي شخص آخر. لديه متطلبات منزلية كمتطلبات الأسرة والأولاد والزوجة ،والزوج بالنسبة للممارسة الأنثى وتربية الأولاد والإشراف عليهم وتلبية احتياجات الأسرة وتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية كتملك منزل.. الخ من المتطلبات الحياتية ثم يضاف على ذلك ضغوط العمل فمنذ أن يدخل الى المستشفى وحتى يخرج وهو في حالة من التفكير والنشاط البدني والمعرفي لإنقاذ حياة الآخرين وعلاجهم ومساعدتهم والتخفيف عليهم من آلامهم، ويزيد على ذلك عندما يشعر بالإحباط عندما لا تكون هناك استجابة للعلاج أو تدهور حالة المريض فهو يحزن ويتألم مثله مثل أي بشر وقد يلوم نفسه ويشعر بالذنب وتأنيب الضمير ناهيك عن الضغوط الأخرى كضغوط الالتزام بأخلاقيات المهنة وسياسات وإجراءات المؤسسة التي يعمل بها والصراعات التنظيمية الإدارية التي يتعرض لها بسبب بعض المديرين غير المؤهلين نفسياً ومعرفياً ومستوى بيئة العمل التي يعمل بها سواء كانت تجهيزات أو إمكانات أو ظروف، وكذلك المجهود الذي لابد أن يبذله لتطوير نفسه من الناحية العلمية والتطبيقية في ظل ثورة التغيير العلمية السريعة فهو مطالب بمتابعة المستجدات في مجال تخصصه ومتابعة الأحداث الصحية الجارية.. الخ وفي نفس الوقت قد يكون شخصاً مبدعاً أو موهوباً ويريد أن يحقق ذاته ويكون مميزاً في علاجه أو عنايته بالمرضى أو ابتكار طريقة أو إجراء علاجي يخدم مرضاه وبلده والإنسانية.. الخ... كل هذه وغيرها ضغوط يتعرض لها الممارس الصحي.

اليوم الممارسة الصحية في المملكة شهدت وتشهد وستشهد الكثير من النجاحات الفردية والاجتماعية وأصبح سقف الجودة هو سقف مستوى الدول المتقدمة فالعلاجات والجراحات المتقدمة التي كانت في يوم من الأيام حكراً على دول أصبحت تمارس بشكل روتيني يوحي بنجاحات كبيرة ويجب ألا نتناسى كيف ندير سنوياً الحج صحياً، ولنعود بالذاكرة إلى أجهزة ضربات الشمس التي طورناها ثم لننتقل إلى زراعة الأعضاء والجراحات الروبوتية والأوسمة وشهادات الدول المتقدمة التي ينالها أبناؤنا الممارسون والمخترعون، لابد أن ندرك أن هؤلاء الجنود المجهولين ليس لهم هدف سوى إنقاذ الناس وعلاجهم والتخفيف من آلامهم وتطمينهم وهم يقفون على أرجلهم ويتعرضون للضغوط بأنواعها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة والخامسة ناهيك عن المناوبات... فالمستشفى لا يأخذ إجازة منذ افتتاحه حتى هدمه... وقد يمتد بالممارس الوقت لساعات من أجل جراحة نادرة أو إنقاذ شخص.. لنسأل لماذا يضحون بوقتهم وبصحتهم البدنية والنفسية؟ هل من أجل الراتب فكل الناس في الدولة يأخذون رواتب، وهل إنقاذ حياة إنسان مثل أي عمل آخر؟

اليوم يجب أن ننظر إلى الإنسان الممارس الصحي ككل وليس كجزء ونثمن سلوكاً إيجابياً يقوم به وأن نطمئنه وندعمه حتى لا تكون يداه مرتعشة ونفسيته محطمة فكل ما يبذله من سلوكيات هي لإشباع حاجاتنا في البقاء والسعادة والتخلص من الألم.

نقلاً عن "الرياض"