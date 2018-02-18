تعرف على "المدينة الملونة" شرق السعودية

اتفق 55 فناناً تشكيلياً على تنفيذ رسومات في 100 موقع رئيسي في منطقة #القطيف شرق #السعودية، في مسعى لتجسيد فكرة " #المدينة_الملونة"، وهي هاجس شباب وفتيات مدينة "صفوى".

وأكدت قائدة مبادرة " #ديرتنا_ملونة" الفنانة التشكيلية زهراء آل سعيد لـ "العربية.نت" أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الفكرة، وهي اللوحة الفنية الرئيسية بالإضافة إلى رسومات ملونة وتجميلية على بعض الأماكن العامة، مؤكدة أن الهدف هو استغلال الطاقات الإبداعية الشابة ذات الذوق الفني العالي في الارتقاء بالمستوى الجمالي وتنمية الثقافة الفنية.

وأضافت: "رسومنا تعكس البيئة المحيطة و #التراث الشعبي الإسلامي، ورسائل موجهة بالخط العربي، وخطتنا تشمل مباني المنشآت الحكومية والأحياء القديمة والشوارع الرئيسية".

وأوضح محمد التركي، منسق المبادرة، أن عدد المشاركين في هذه #اللوحات الجمالية 35 فنانة و20 فناناً، وتم وضع خطة منظمة لإبراز هذه المبادرة بالشكل المطلوب لتكون أول مدينة خليجية ملونة، وبين بأن تعاون بلدية القطيف، ساهم في دعم هذه المبادرة، وتوفير المعدات اللازمة.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية القطيف، المهندس زياد مغربل، أن المبادرة تأتي من صميم العمل البلدي، داعياً الفنانين إلى وضع لمساتهم الإيجابية، وإضافة الجمال على مدن وقرى المحافظة، مشيدًا بفريق العمل الذي خطّط لهذه الفكرة الإبداعية.