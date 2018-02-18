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سعوديات يجربن قيادة السيارات في "الجنادرية"

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
تجربة القيادة الافتراضية
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أقبل عدد من السيدات #السعوديات على تجربة قيادة السيارة حتى يكنّ جاهزات قبل بدء الموعد الرسمي للسماح لهن بالقيادة في شهر شوال المقبل.

وأتاح #جناح_المرور بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " #الجنادرية 32"، الفرصة مجانا للقيادة من خلال توفير سيارة "السيميوليتر" (المحاكاة) المخصصة لمحاكاة تجربة القيادة المرورية، والتي استحوذت على اهتمام زائرات الجناح، اللاتي بادرن لتجربة القيادة، والحصول على تقارير فورية عن مستوى التجربة، وفق ما ترصده كاشفة الأخطاء التي وقع فيها السائق خلال قيادته الافتراضية.

جناح المرور في الجنادرية جناح المرور في الجنادرية

ويحتوي جهاز #السيميوليتر على برنامج تعليمي متطور لتعليم #القيادة، يدعم توفير البيئات المختلفة بأدق تفاصيلها والأحوال المناخية المحتملة.

ويأتي توفير هذا الجهاز في جناح المرور في الجنادرية بهدف إتاحة الفرصة لمحاكاة تجربة القيادة الفعلية، وكسر حاجز الخوف قبل البدء بتعليم القيادة على الطبيعة خلال الفترة المقبلة.

كلمات دالّة

#السعوديات, #جناح المرور, #الجنادرية, #السيميوليتر, #القيادة

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