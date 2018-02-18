الإستراتيجية التنموية لمحافظات مكة

زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل للمحافظات تحمل الكثير من التطلعات إلى جانب الرعاية والاهتمام وبُشريات الخير ودائمًا يؤكد سموه أن إمارة منطقة مكة المكرمة تولي كل الاهتمام لمطالبات الأهالي ومناقشة كل العوائق، وعند زيارته لمحافظة الخرمة ورنية وتربة قال سموه: «إن تكلفة المشروعات المعتمدة والتي يجري تنفيذها تجاوزت ٤ مليارات ريال»، وتحدث للأهالي عن رحلة التنمية طوال العشرة سنوات الماضية والتي شهدت تطورًا في شتى المجالات وأن الفرصة متاحة للجميع للاستثمار والتي تتطلب الإدارة والإرادة.

وزف سموه بشرى لأهالي محافظة القنفذة ومحافظات الساحل الجنوبية بأن هيئة الطيران المدني ستطرح مطار القنفذة أمام الشركات لبدء التنفيذ، ويقول محمد القباع محافظ الليث: إن أهالي الشريط الساحلي كانوا ينتظرون بفارغ الصبر اعتماد مطار القنفذة وها هو يتحقق على أرض الواقع بدخوله مرحلة التنفيذ.

بعد الانتهاء من زياراته كعادته جاءت كلمة سموه فيها الكثير من الاهتمام حيث قال: «إن ما رأيته وسمعته من نقاشات عن المشروعات في المحافظات الست يثلج الصدر كما أن النقلة التي شهدتها المحافظات لا تقدر بثمن، فإلى جانب المشروعات هناك تحول حضاري في أسلوب وطريقة عرض أبناء تلك المحافظات لمطالبهم وحاجاتهم فهنيئًا لهم ما وصلوا إليه من تقدم ورقي».

وتحدث عن انتشار أفرع الجامعات في المحافظات وقال: «إنها أحدثت تطورًا اجتماعيًا وثقافيًا وعلميًا في الطرح، وتحقق ذلك بتوفيق الله ثم بجهود ومساندة الدولة، والفترة المقبلة ستشهد ورش عمل (استثمر في مكة) بمشاركة رجال أعمال والغرف التجارية والتي تحتاج إلى أساليب مبتكرة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠».

الاستراتيجية التنموية للمحافظات حققت كل الطموح الذي يسعى له مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر.

نقلاً عن "المدينة"