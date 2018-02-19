السعودية تستنكر هجوم داعش على كنيسة في داغستان

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية #السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بداغستان جنوب #روسيا.

وأكد المصدر موقف المملكة الثابت ضد #الإرهاب والتطرف.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا حكومة وشعبا.

وكانت وكالات أنباء روسية قد نقلت عن وزارة الصحة في #إقليم_داغستان بجنوب #روسيا أن رجلا أطلق النار على حشد أثناء خروجه من كنيسة بالإقليم، الأحد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5 آخرين.

وذكرت وكالات الأنباء أن الهجوم وقع أثناء احتفال الكنيسة بأحد الأعياد المسيحية في قرية كيزليار بجمهورية داغستان التي تقطنها أغلبية مسلمة.

وأعلن #تنظيم_داعش عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن إطلاق النار، لكنه لم يقدم أدلة تدعم ذلك. وقالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن اللجنة المعنية بالتحقيقات إن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 22 عاما ينتمي للمنطقة.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن التي كانت في الخدمة بالقرب من #الكنيسة قتلت منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه تم العثور على بندقية صيد ورصاص وسكين بحوزته.