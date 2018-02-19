السعودية.. مذكرة تفاهم بين "الأمن السيبراني" ومعهد SANS

وقع #الاتحاد_السعودي_للأمن_السيبراني_والبرمجة اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد "SANS"، في خطوة مشتركة تهدف إلى التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووقع المذكرة عن الاتحاد السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود القحطاني إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة متميزة في التدريب في مجال الأمن السيبراني مثل SANS سيفتح آفاقاً كبيرة لأعضاء الاتحاد من خلال التأهيل العملي الاحترافي، والحصول على شهادات معتمدة دولياً، وسيمكن الاتحاد من الإسهام بشكل فاعل في توطين وظائف الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة بكوادر مميزة علميًا وعمليًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما وجه شكره وتقديره لفريق تنسيق الاتفاقية من قبل الاتحاد، والذي يضم الدكتور عبدالله الغامدي، والدكتور جلال المهتدي، والمهندس سليمان المخيدش، والمهندس محمد الشمراني.

يذكر أن معهد SANS يعد أكبر جهة عالمية موثوقة، يقدم دورات تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني. وقد أنشئ عام 1989، ويضم أكثر من 140,000 خريج على مستوى العالم.

وطبقاً لمذكرة التفاهم فإن معهد "SANS" وبالتعاون من الاتحاد سيعمل على تنظيم دورات تدريبية ومسابقات وطنية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، وتقديم برامج لاختبار وتقوية مهارات الأمن السيبراني لدى عامة الناس، كما تضمنت البنود إتاحة دورات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وعقد مؤتمرات وفعاليات مشتركة.