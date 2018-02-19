صور مؤلمة.. تفاصيل مقتل 4 لاعبين وإصابة 6 بنادٍ سعودي

لقي أربعة مصرعهم، وأصيب ستة آخرون، من أعضاء فريق دراجي #نادي_اليرموك الرياضي بمحافظة أبوعريش في #السعودية، الاثنين، دهسا من قبل مركبة متهورة بطريق فرعي خلال تدريبات الفريق، وباشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني والجهات الأمنية موقع الحادثة.

وفي التفاصيل، أكد محمد داود دكام، الأمين العام لنادي اليرموك لـ"العربية.نت"، أن الحادثة كانت فاجعة ومؤلمة للجميع، فأثناء قيام اللاعبين العشرة بإجراء تمرين عبر أحد الشوارع بجنوب المحافظة، وهو طريق قليل الحركة بالنسبة للسيارات العابرة به، تفاجأ اللاعبون بسيارة وصلت سرعتها لأكثر من ١٦٠كلم/ساعة أمامهم واصطدمت بهم جميعا".

وأضاف "حاول صاحب السيارة الهرب إلا أنه ارتطم بسيارة أخرى مما أجبره على الوقوف، وهذا الحادث المؤلم راح ضحيته لاعب الفريق الأول للدراجات ياسين آل سالم وصبري حَدور، ومن الناشئين محمد حظري ويحيى إسماعيل، وستة لاعبين تعرضوا لإصابات مختلفة وهم بالمستشفى الآن".

يذكر أن الحادث وقع الساعة الخامسة عصرا بمنطقة جازان بمحافظة أبي عريش. ويرافق المصابين رئيس النادي عبده أبو شرحة، ومدرب اللعبة توفيق أحمد وجميع طاقم النادي.

يشار إلى أن المركز الدولي للدراجات على مستوى المنطقة الجنوبية يُقيم بنادي اليرموك برفقة مدرب #المنتخب_السعودي للعبة للوقوف على استعدادات اللاعبين وتجهيز منتخب الدراجات.