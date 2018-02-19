غبار وأتربة بسماء الدمام.. والهلال الأحمر يعلن جاهزيته

حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الاثنين، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة الشرقية مساء اليوم، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض الحرارة الذي يؤثر على المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأمطار الرعدية على شمال المنطقة بحسب ما نشرته "واس".

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي على الجاهزية التامة لغرف العمليات بالمنطقة الشرقية بالدمام والأحساء وحفر الباطن لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى جاهزية (60) مركزاً إسعافياً و(8) فرق من الاستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

ودعا الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم.