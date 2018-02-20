بالصور.. تعرف على شلالات "خيرة" في الباحة

قرية "خيرة" ذات المدرجات الزراعية، تتخللها الشلالات الطبيعية وتسمى " #بير_القلت " والواقعة في محافظة "بني حسن" شمال غرب من مدينة #الباحة، أصبحت اليوم من أهم المظاهر الجمالية في #السعودية والجاذبة للسواح على مدار العام.

وتحتفظ المنطقة بمخزون المياه بعد هطول الأمطار، التي تزود تلك الشلالات وتستمر إلى وقت طويل من الزمن وتنزل إلى أسفل القرية، لترسم لوحة جمالية عبر المياه الصافية لتكون من أكبر الشلالات الضخمة في المملكة.

رئيس بلدية محافظة بني حسن المهندس غازي ملهم الظفيري أكد لـ"العربية.نت" أن الموقع كان يسمى شلالات جدر أو شلالات خيرة، في حين أطلق عليه الآن اسم منتزه الأمير مشاري، موضحاً أن توجيهات أمين الباحة علي محمد السواط، جاءت داعمة لهذا الموقع الذي يرتاده العديد من الزوار من داخل المملكة ومن دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن جمال الموقع جعله من أهم مواقع الجذب السياحي، حيث تصب المياه فيه من خلال وادٍ طوله 2ك و400 متر، وتجري المياه على امتداد الوادي لتصب في الشلالات، كما يوجد في الموقع سد العامر، مما خلق أجواء جمالية، استكملتها البلدية بعمل مسطحات خضراء لسعة تزيد عن 20 ألف متر، وإقامة جلسات عائلية وحديقة عوائل وجلسات شواء للشباب مطلة على السد، ويجري حاليا إنشاء ساحة شعبية بمواصفات جمالية وتراثية، تعبر عن تراث المنطقة، وتشمل مدرجات رومانية، و أكثر من 25 لعبة للأطفال.

وأضاف الظفيري أن هناك موقعين استثماريين سيتم طرحهما لمستثمرين قريباً لإقامة منتجعات مبنية وفقا لطراز المنطقة وتراثها القديم، مؤكداً أن البلدية تقوم بشكل مستمر بتطوير الموقع عبر توفير ممشى وسط الغابات، وممشى آخر على الطريق العام، وإنشاء ملاعب للشباب، والذي سيتم تجهيزه قبل موسم الصيف لتوقعنا بوجود عدد كبير من السواح للمنطقة.

ويقول مدير المركز الإعلامي بالمنطقة محمد آل ناجم إن شلالات الباحة بمنتزه الأمير مشاري "وادي جُدر" ترسم صوراً بانورامية في الطبيعة الخلابة، وأنها تعد مقصدا مهما لكل زوار الباحة، ويصف آل ناجم المكان قائلاً "الشلالات صافية تنحدر من أعالي الجبال في شكل شرايين جبلية تتسارع في تدافعها إلى أن تحل في الأودية، خصوصا مع وفرة الأمطار".

ويوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة بني حسن "محمد البيضاني" أن منتزه جدر السياحي في محافظة بني حسن، يعد واحداً من أبرز المعالم السياحية في المحافظة، ومن أفضلها على مستوى منطقة الباحة، حيث يمتاز المنتزه بشلالاته الطبيعية البديعة، وبكثافة أشجاره، ويحظى باهتمامات الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وبمتابعة من أمانة منطقة الباحة.