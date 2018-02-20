شاهد كيف حصل حادث "دراجات اليرموك"

حصلت "العربية.نت" على فيديو يوضح مكان وقوع الحادث الذي تعرض له فريق #نادي_اليرموك للدراجات الهوائية.

وفي تفاصيل الفيديو، أدى فيه المصور دور صاحب السيارة المتهورة، وعند المنحنى الذي واجه فيه اللاعبين، ولم يستطع تجاهلهم، نتيجة سرعة المركبة.

وأوضح من خلال الفيديو أماكن المتوفين والمصابين بعد تعرضهم لحادث الدهس، وقائد المركبة لم يتوقف بعد الحادث بل واصل السير حتى خرج عن المسار بمسافة كبيرة ولم تتوقف السيارة إلا بعد أن ارتطمت بجدار مزرعة.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة #جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أن مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات حادث فريق الدراجات الهوائية، والأسباب التي أدّت إلى وقوعه.

وأضاف أنه في تمام الساعة الخامسة من عصر الاثنين، ورد بلاغ عن وقوع حادث مروري بمحافظة أبوعريش، على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول (استراحة الروابي)، عبارة عن اصطدام مركبة من نوع "بكب غمارتين" بقيادة شاب (غير مؤهل للقيادة)، بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدراجات الهوائية، وعددهم 17 شخصاً، أثناء قيامهم بأداء تمرين بطريق زراعي.

وتفاجأ بهم قائد المركبة، لوجود منحنى بالإضافة لكثافة الأشجار بالطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 من الدراجين بالموقع، وإصابة البقية، منهم 4 إصابتهم بالغة، وتم إسعاف المصابين عن طريق الهلال الأحمر ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وأشار إلى أنه اتضح من المعاينة الأولية عدم التقيد بقواعد السير والسلامة المنظمة لسير الدراجات، وتواجدهم للتدريب على طريق زراعي خارج النادي، والسير على شكل تجمعات بدون إذن مسبق من إدارة المرور والسرعة العالية لقائد المركبة.

وأوضح أن #حادث_دراجات_اليرموك حظي بمتابعة مباشرة من قبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي، ومدير مرور محافظة أبوعريش.