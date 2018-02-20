وصية مؤثرة من شهيد لمعلم ابنه... ماذا طلب منه؟

روى معلم في محافظة #القنفذة وصية مؤثرة للشهيد #حمد_ابراهيم_الناشري الذي وافته المنية في الحد الجنوبي الخميس الماضي.

وذكر المعلم أحمد جابر أن الشهيد طلب منه أن يعامل ابنه الصغير "ماهر" وكأنه ابناً له، لأنه كان حريصاً على دراسته.

وبث المعلم صورة للشهيد الناشري أثناء زيارته لمدرسة ابنه، وقال عنها: "‏زارني في المدرسة مستفسراً عن حالة ابنه، وقد أكد خلال زيارته أنه ابني، وترك لي حرية التصرف بما أرى لمصلحته رحمه الله".

ووجه المعلم رسالة إلى طالبه في الصفوف الأولية ماهر جاء فيها: "إلى ابني وتلميذي ماهر ابن الشهيد، تقبل الله والدك في عليين، وأنزله منازل الصالحين رحمه الله، وألحقنا به، كنت وستظل ابني الذي أفاخر به".

وأكد المعلم أحمد جابر أن الشهيد حمد الناشري زرع في أولاده حب الوطن والدفاع عنه، وحب العلم والتعلم، داعياً له بالرحمة والصلاح لأبنائه ماهر ومشعل وأخواتهم.

وذكر أثناء تقديمه لهم واجب العزاء في والدهم بأن أباهم قد قضى نحبه في ميادين البطولة والشرف قدوة وفخرا للوطن.

وشيعت جموع غفيرة بمركز القوز التابع لمحافظة القنفذة الجمعة الماضي الشهيد الناشري، وأكدوا اعتزازهم ببسالة الجنود الأبطال في الدفاع عن حدود الوطن.