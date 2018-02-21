أوبريت نسائي احتفاءً بيوم المرأة في الرياض

#أوبريت_نسائي وطني بعنوان #بنات_سلمان ومشاركات موسيقية لعازفات سعوديات يُطلق #يوم_المرأة_السعودية، بمركز الملك فهد الثقافي الجمعة 2 مارس ولمدة يومين، والذي ترعاه حرم أمير منطقة #الرياض #الأميرة_نورة_بنت_محمد آل سعود.

ويشتمل البرنامج على عروض مسرحية، وقصائد شعرية لأبرز الشاعرات بالمملكة، وعرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة المرأة السعودية، ويصاحب البرنامج مجموعة من الفعاليات في بهو المركز الرئيسي، تستهدف العائلة السعودية كمسرح الطفل، وركن خاص بالتصوير والثقافة الطبية والفنون التشكيلية وفقرات لفرق شعبية فلكلورية، كما سيتضمن برنامج الحفلة ندوات حول الإعلام الجديد والمرأة والرياضة، يتحدث فيها عدد من الشخصيات الإعلامية، إضافة إلى تكريم الرائدات السعوديات اللاتي تميّزن في عدة مجالات في الصحافة والفن التشكيلي والفوتوغرافي والشعر، ومجالات أخرى كالرياضة والإدارة والتعليم.

وتعد هذه الفعالية الثانية من نوعها، إذ يحرص مركز الملك فهد الثقافي على تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية، وتكريم الرواد ودعم المبدعين في شتى المجالات.