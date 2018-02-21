شاهد.. الملك سلمان يشارك بالعرضة السعودية

رعى خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32).

وكان في استقبال الملك سلمان، لدى وصوله إلى مقر الحفل بالصالات الرياضية، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.

وبدأت #العرضة_السعودية بعد أن أخذ خادم الحرمين مكانه في المنصة الرئيسية للاحتفال. وشارك الملك سلمان في العرضة.

وفي ختام الحفل، تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية تشرف بتقديمها وزير الحرس الوطني.

وعقب ذلك غادر الملك سلمان مقر حفل العرضة السعودية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.