من هو الطفل الذي وقف بجانب الملك سلمان في العرضة؟

وقف عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، ابن السفير السعودي في واشنطن، بجانب خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، في #العرضة السنوية ليحاكي رقصة الملوك على صوت فرقة الدرعية وهم يرددون "مني عليكم ياهل العوجا سلام" في رقصة من رقصات الانتصار الشهيرة.

ولبس عبدالعزيز بن خالد بن سلمان لبس العرضة الشهير من المجند والدقلة، شاهراً سيفاً ومتمنطقاً بالخنجر في وسطه أمام الملك، ليتلاعب بالسيف ويردد: "مني عليكم ياهل العوجا سلام"، وسط تشجيع الملك سلمان له.

ويحرص ملوك #السعودية في حضور أبنائهم تلك العادة السنوية في إحياء للانتصارات التي عاشتها البلاد منذ المؤسس وحتى اليوم.

كما يلبس الحضور من الملوك والأمراء لباس العرضة والحرب ويشاركون في التراقص على قرع الطبول مرددين القصيدة الشهيرة:

مني عليكم ياهل العوجا سلام

واختص أبو تركي عمي عين الحريب

ياشيخ باح الصبر من طول المقام

ياحامي الوندات ياريف الغريب

اضرب على الكايد ولا تسمع كلام

العز بالقلطات والراي الصليب