ولي العهد يرعى تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية

رعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، تخريج الدفعة الـ93 من طلبة #كلية_الملك_فيصل_الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.

وكان في استقبال #ولي_العهد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار ركن محمد العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون.

وألقى اللواء اللعبون كلمة رحب فيها بالأمير #محمد_بن_سلمان ورعايته لحفل تخريج طلبة الكلية التي تشكل الرافد الرئيس لتزويد القوات الجوية الملكية السعودية بالكوادر المؤهلة من الضباط المتخصصين.

وأضاف: "تبلورت بتوجيهاتكم مكونات الصناعة العسكرية التي تهدف لإعداد قوة مؤهلة بذاتها، ومستقلة بأيدي أبنائها، قوة تستطيع بإذن الله أن تدافع عن الوطن، وأن تحمي حدوده وأجواءه، ولتكون هذه الهيئة منصة مستدامة للصناعة والتطوير، ولإنتاج وتقديم كل ما تحتاجه القوات المسلحة من العدة والعتاد، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية".

وأكد اللواء اللعبون أن الخريجين أصبحوا جاهزين لأداء مهامهم، و"لينضموا إلى إخوانهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والعزة".

وبيّن أن هذه الدفعة من الخريجين تضم مجموعة من الطلبة تم ابتعاثهم لدراسة الطيران وعلومه في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال، وذلك ضمن برنامج وزارة الدفاع للابتعاث. كما تضم هذه الدفعة طلابا من البحرين والكويت.

أما كلمة الخريجين فألقاها الطالب الخريج محمد الحصيني، وعبّر فيها عن اعتزازهم وتشرفهم بالانضمام ضباطاً متخصصين في #القوات_الجوية_السعودية.

ونوه بما حظوا به طيلة فترة الدراسة والتدريب في الكلية من حسن الإعداد وتوفير الوسائل والإمكانات وفق أرقى التقنيات وأحدثها، مقدرين لولي العهد رعايته لحفل التخرج.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية. بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الأخرى. بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك شاهد ولي العهد والحضور عرضا جويا لطائرات الصقور السعودية لإبراز قوة وكفاءة وجاهزية الطيار السعودي وحسن التدريب والإتقان في العمل.