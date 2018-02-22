أول حديث لرئيس هيئة الترفيه: هدفنا العائلة السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة #هيئة_الترفيه السعودية #أحمد_الخطيب، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن أكثر من 80 في المئة من فعاليات الهيئة في السعودية خلال العام موجهة للعائلات.

وأعلن أن خطة 2018 ستشمل حوالي 5500 فعالية، وسيكون التركيز على المحتوى المحلي الخاص بأنشطة الشباب، مع التوسع في الأنشطة العالمية، وفي التنوع فيما يتعلق بالجمهور المستهدف في مختلف المراحل السنية، ملمحا إلى أن الهيئة أنجزت في عامها الأول 2017 حوالي 2200 فعالية، وذلك بعد إطلاقها عام 2016.

وقال: "لا نركز على الحفلات الغنائية، حيث لم يتجاوز حجمها عام 2017 سوى 5 في المئة من أنشطة هيئة الترفيه"، مشيرا إلى أن الهيئة استجابت لطلبات بعض المنظمين ومنحتهم التصاريح اللازمة.

وتعهد الخطيب بالاستجابة للرأي العام السعودي، وتوسع أنشطة الهيئة قريبا لتشمل كافة مدن المملكة. وأشار إلى أن الهيئة أقامت فعاليات في 55 مدينة مقارنة بـ 25 مدينة عام 2017.

وأشار إلى فعالية قادمة تخص المرأة السعودية، وهي #أسبوع_الموضة، موضحا أن أنشطة الهيئة ستدعم دور المرأة السعودية المهم في إطار الأسرة والعائلة.

وكشف الخطيب عن تأسيس حوالي 500 شركة متخصصة في صناعة الترفيه خلال العام الأول من عمر الهيئة. كما توفرت 22 ألف فرصة عمل.

وذكر أن الهيئة تركز حاليا على تشييد البنية الأساسية لصناعة الترفيه مثل الحدائق الكبيرة ومدن الملاهي وغيرها.