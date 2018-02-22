السعودية تفتح وظائف عسكرية للسيدات في 7 مناطق

أعلن #الأمن_العام السعودي عن وظائف عسكرية نسائية برتبة جندي في مناطق #الرياض و #مكة المكرمة والمدينة المنورة و #القصيم وعسير والباحة والشرقية".

ووضع الأمن العام شروطا للالتحاق بهذه الوظيفة، بأن تكون المتقدمة #سعودية الأصل والمنشأ، باستثناء من عاشت مع والدها بوظيفة حكومية بالخارج، وألا يقل المؤهل العلمي عن #الثانوية_العامة وما يعادلها، وألا يقل عمرها عن 25 ولا يزيد عن 35 سنة.

كما اشترط أن تجتاز المتقدمة اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، والفحص الطبي، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق للمتقدمة العمل بأي جهة حكومية، أو العمل بأي نظام خدمة عسكرية، وألا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي، ولديها هوية وطنية مستقلة.

كما تضمنت الشروط وجود ولي أمرها ومقر إقامتها بنفس المحافظة أو المنطقة الموجود بها الوظيفة، وألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم مع تناسب الوزن مع الطول، والالتزام بشروط التقديم والتسجيل والحرص على دقة المعلومات.