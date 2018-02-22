السعودية.. بدء بناء دار للأوبرا و64 مليار دولار للترفيه

أعلنت #هيئة_الترفيه السعودية عن البدء بإنشاء دار الأوبرا. وقال أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية في مؤتمر صحافي في الرياض، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.

كما كشف أن السعودية ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، إن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017، ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف.

ولفت خلال حفل الهيئة لإطلاق وتدشين #روزنامة_الترفيه 2018 في الرياض، إلى أنه في العام 2017 أقامت الهيئة 2200 فعالية، وتهدف للوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030.

"نحن لانتحدث عن خطط..

بدأ التنفيذ وسنستمر حتى نصل للمستوى المأمول ونحقق أعلى المعايير العالمية"



معالي الرئيس أحمد الخطيب#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/pRCtoKvf2U — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 22, 2018

وأضاف:" أقمنا عدة شراكات مع بعض الجهات الحكومية كهيئتي السياحة والرياضة، إضافة إلى العديد من الشركات خلال روزنامة 2018".

كما قال: "في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجوا أعمالهم لتعرض داخل #السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل ما يتعلق بالترفيه".