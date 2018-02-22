شاهد.. ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺪﺭﺑﺎﺕ القيادة لجامعة الأميرة نورة باﻟﺮﻳﺎﺽ

أنهت جامعة الأميرة نورة، المرحلة الأولى من استعداداتها لافتتاح مدرسة لتعليم المرأة السعودية قيادة السيارات، هذا وبحسب ما أكدته المتحدثة الرسمية للجامعة الدكتورة سمر السقاف لـ"العربية.نت"، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺪﺭﺑﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﺓ ﻧﻮﺭﺓ باﻟﺮﻳﺎﺽ.

وبينت السقاف أنه تم تجهيز المدرسة والمضمار، وإيجاد الشريك الفني، وهو معهد دبي للسياقة، في حين تتطلب المرحلة الثانية معرفة حجم طالبات هذه الخدمة، وحصر الراغبات في التدريب، وتوفير مدربات، وتجهيز السيارات بشعار الجامعة، مع الاهتمام بإنجاز كافة التجهيزات وفقا لقوانين إدارة المرور التي ستحدد الطاقة الاستيعابية للمضمار وساعات التدريب، وجميع هذه التفاصيل التي تحتاج لدراسة وتوضيح، لتيسير انطلاق البرنامج التدريبي لقيادة المرأة للسيارة.

وأوضحت السقاف أن عدد المتقدمات كبير جداً، ولابد أن تقوم الجامعة بعمل كافة التجهيزات التي تحقق تطلعاتها بالتميز في تقديم هذه الخدمة بالشكل المطلوب، والتي تعتبر جديدة على المجتمع السعودي، وتحتاج إلى تنسيق متكامل من خلال كافة الجهات ذات العلاقة.

وأبانت السقاف أن جامعة الأميرة نورة ستستمر في توضيح جميع المستجدات حول المشروع، عبر كافة منصاتها الإعلامية الرسمية.

من جهة أخرى، تتابع السيدات السعوديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة الترتيبات الخاصة بتسهيل قيادة المرأة للسيارة والتعرف على أهم الخيارات التدريبية.