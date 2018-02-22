اعتقال قائد حافلة سعودية متهور عقب فيديو هستيري

أكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن إدارة مرور منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على قائد الحافلة، الذي تم توثيق مقطع فيديو له من قبل أحد الركاب وهو يقوم بتصرفات مثيرة على أحد الطرق، معرضًا حياة الركاب للخطر.

وفي وقت سابق، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق حافلة يقوم بحركات غير طبيعية. وأظهر الفيديو سائق الحافلة وهو يقوم بحركات غير طبيعية أثناء القيادة من مكة إلى الرياض، حيث ظهر غير متزن ولا يستطيع الجلوس على الكرسي ويترك عجلة القيادة أوقاتا، وفي أوقات أخرى ينحني عليها في حركات غير طبيعية تفتقر للاتزان.

واستنكر النشطاء ما فعله السائق، مشيرين إلى أنه غير مهتم بأرواح الركاب، وتكهن البعض الآخر أن يكون السائق قد تعاطى نوعا من أنواع المخدرات التي تسبب الهلوسة.

وتفاعلت هيئة النقل العام مع المقطع، وطالبت الجمهور بالتواصل معها بخصوص أي معلومات تعرّف بهذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة، والوجهة، مؤكدة أنه سيتم محاسبته حال معرفة معلومات عنه. وبالفعل تم اعتقال السائق في وقت لاحق.