التحالف: ما استهدف في صعدة "نقطة عسكرية حوثية"

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات #تحالف_دعم_الشرعية العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتي نقل وإحدى شاحنات النقل على إحدى الطرق في جنوب مدينة صعدة بمحافظة #صعدة يوم الأربعاء.

وأوضح المالكي أن ما تم استهدافه هو عبارة عن هدف عسكري مشروع لنقطة تفتيش عسكرية للانقلابيين، وليس لأشخاص مدنيين.

كما تبين لاحقا أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقه العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني.

كما شدد المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية.

وطالب جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية والأطقم الإغاثية لتأمين الحماية اللازمة لهم، والتشديد على العاملين بالمنظمات بعدم التحرك دون اتباع الإجراءات والتعليمات المعتمدة للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث بسبب عدم الالتزام بإجراءات التحرك والحماية اللازمة.