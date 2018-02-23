السعودية.. الكشف عن هوية سائق "الفيديو الهستيري"

كشفت إدارة المرور في #السعودية عن هوية سائق الحافلة المتهور، بعد ظهوره في مقطع فيديو وثقه أحد الركاب وهو يقوم بتصرفات هستيرية وغير متزنة، على أحد الطرق معرضاً حياة الركاب للخطر، بأنه مقيم ويحمل الجنسية الباكستانية، وقد حاول التخفي وتغيير ملابسه حتى لا يتم التعرف عليه، وألقي القبض عليه في #مكة_المكرمة، بعد تركه للمركبة لمواطن لا يحمل رخصة قيادة.

وأوضح المرور أنه بعد البحث والتحري وتحليل المقطع المتداول، تبين أن الواقعة حدثت بالقرب من نقطة الجدية في #الرياض، مشيرين إلى أن الشخص بعد انتشار المقطع حاول تضليل الجهات الأمنية للحيلولة دون القبض عليه، ورجال المرور تمكنوا من الإطاحة بالسائق في العاصمة المقدسة، بعد أن قام بتغيير ملابسه ومحاولة التخفي، واتضح أنه مقيم من الجنسية الباكستانية.

وتم ضبط الحافلة وكان يقودها مواطن لا يحمل رخصة قيادة، كما تبين أن الحافلة من نوع نقل خاص، ولا يحق لمالكها استخدامها للنقل بأجرة، مشيراً إلى أنه تم ضبط جهاز لحجب اللوحة في الحافلة، في حين يجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بحق السائقين المقبوض عليهما، وبحق مالك الحافلة.