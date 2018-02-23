عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

معلم يسرق مواد كيمياوية من مدرسته لإرهابيين بالقصيم

المصدر: العربية.نت - نادية الفواز
رابط مختصر

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الخميس، محاكمة الإرهابيين المنضمين للخلية المعروفة بجند بلاد الحرمين والمقدر عددهم بـ 15 إرهابياً، جميعهم مواطنون ما عدا واحدا سوري الجنسية.

وتورط أحد عناصر الخلية ويعمل معلماً للكيمياء، في سرقة مواد كيمياوية من معمل مدرسته، باعتبار أنها "غنيمة من الدولة"، محاولاً استخدامها في الأعمال الإرهابية للخلية التي اتخذت من استراحة في منطقة القصيم مقراً لها، وتبنت أفكار تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

ويواجه عناصر الخلية اتهامات بتأسيس خلية إرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية بهدف زعزعة الأمن، والتدرب على الأسلحة وصناعة المتفجرات.

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة