معلم يسرق مواد كيمياوية من مدرسته لإرهابيين بالقصيم

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الخميس، محاكمة الإرهابيين المنضمين للخلية المعروفة بجند بلاد الحرمين والمقدر عددهم بـ 15 إرهابياً، جميعهم مواطنون ما عدا واحدا سوري الجنسية.

وتورط أحد عناصر الخلية ويعمل معلماً للكيمياء، في سرقة مواد كيمياوية من معمل مدرسته، باعتبار أنها "غنيمة من الدولة"، محاولاً استخدامها في الأعمال الإرهابية للخلية التي اتخذت من استراحة في منطقة القصيم مقراً لها، وتبنت أفكار تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

ويواجه عناصر الخلية اتهامات بتأسيس خلية إرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية بهدف زعزعة الأمن، والتدرب على الأسلحة وصناعة المتفجرات.