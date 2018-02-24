السعودية..تعليق الدراسة الأحد بالشرقية والمدينة المنورة

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية في #السعودية، سعيد الباحص، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارا بتعليق الدراسة الأحد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكدت مصادر #تعليق_الدراسة في جميع المحافظات التابعة للمدينة المنورة.

وأوضح الباحص أن قرار التعليق في المنطقة الشرقية جاء بناء على توصية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية.

ودعا المتحدث الإعلامي إلى ضرورة اتباع توجيهات وتعليمات #الدفاع_المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية.