المنيع: ما نسب لي عن "إرضاع الكبير" كذب وافتراء

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بهاشتاغ #المنيعي_ يجوز_إرضاع_الكبير، وقد وصل الهاشتاغ إلى ترند في السعودية، واستنكر المغردون الفتوى في حين لم يحمل الهاشتاغ أي تصريح أو مقطع فيديو يدل على قول الشيخ عبدالله المنيع هذه الفتوى.

في المقابل دافع الكثير من المغردين عن الشيخ المنيع.

وأجبر الهاشتاغ الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو #هيئة_كبار_العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، على الرد قائلا: "اطلعت على ما نشر في #تويتر بأن المنيع يجيز إرضاع الكبير وهذا كذب مفترى حسبي الله على من أعده ونشر".

وأضاف #المنيع أن "الذي أجمع عليه أهل العلم من المذاهب الفقهية أن إرضاع الكبير لا يعتبر ولا تنشره الحرمة لأن من شرط الرضاع الناشر للحرمة أن يكون في الحولين وأن يبلغ خمس رضعات فأكثر وهذا هو الذي أعتقده وأفتي به، وحسبي الله على كذبة المفترين، والله المستعان".