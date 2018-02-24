بالصور.. الملك سلمان يرعى المهرجان الكبير لسباق الخيل

رعى #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء اليوم السبت، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة #الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك سلمان مكانه في الحفل.