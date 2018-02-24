آل الشيخ: مونديال 2022 سيكون ممتعا في إنجلترا أو أميركا

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، أنه لا يرحب بسحب الاتحاد الدولي لكرة القدم #فيفا حق تنظيم كأس العالم من #قطر، والمقرر عام 2022، ولكن شدد على أن الدوحة إذا ثبت أنها مذنبة، يجب أن تواجه عواقب أي مخالفات أخلاقية ارتكبتها، موضحاً أنه سيكون مستمتعاً بتنظيم إنجلترا أو أميركا للمونديال.

وقال آل الشيخ في تغريدة على "تويتر"، السبت، إنه لا يتمنى أن يسحب فيفا تنظيم كأس العالم من قطر، ولكن "الحكومة القطرية يجب أن تتحمل عواقب أفعالها، إذا ثبت تورطها في أي مخالفات أخلاقية".

وأضاف أن " #إنجلترا يمكن أن تكون مضيفا رائعا" للمونديال، حال سحبه من قطر، لأنها "مهد كرة القدم الحديثة، وتملك تاريخاً وتراثاً".

ثم تناول آل الشيخ في التغريدة مزايا تنظيم الولايات المتحدة لمونديال 2022، وقال إن #أميركا لديها "خبرات هائلة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة".

واختتم تغريدته قائلا: "سأكون مستمتعاً للغاية بمشاهدة كأس العالم إذا نظمته إنجلترا أو الولايات المتحدة".

وكانت مجلة #فوكس الألمانية قد نشرت تقريراً عن عزم "فيفا" تجريد #الدوحة من حق تنظيم كأس العالم 2022 وإسناده إلى الولايات المتحدة الأميركية أو إنجلترا، على أن يتخذ القرار نهاية الصيف المقبل.

ونشرت المجلة في نسختها الإلكترونية أن "فيفا" قام بتغيير إجراءات التصويت على الملفات المستضيفة، بحيث يُسمح لجميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضواً التصويت على ملفات الدول الراغبة باستضافة الحدث العالمي الأبرز.

وكان يحق في السابق لأربعة وعشرين عضواً فقط التصويت أمام اللجنة التنفيذية، ولكن بسبب ضرورات التزام النزاهة في هذه القضية، تم تغيير الإجراءات.