شاهد.. أمطار المدينة المنورة والبَرَد يحطم السيارات

تعرضت #المدينة_المنورة، السبت، لأمطار غزيرة مصحوبة بكرات من البَرَد أحدثت أضرارا بالسيارات وعطلت حركة المرور.

ووثق سكان المدينة المنورة بالصور ومقاطع الفيديو على "تويتر"، العديد من السيارات التي هشمت #كرات_البرد الصغيرة والصلبة ألواحها الزجاجية الأمامية والخلفية وأسقفها.

وكانت الأمطار والبَرَد أكثر غزارة في منطقة الفقرة غرب المدينة المنورة، الأمر الذي تسبب في احتجاز بعض #السيارات في الأنفاق وتوقف حركة السير.

وهطل البَرَد أيضا بغزارة على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وأحدث أضراراً في زجاج السيارات الرابضة بالمواقف الخارجية في المطار.

ومن جانبها، باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن التعامل مع 18 حالة سقوط (انزلاق)، وتم نقل 15 حالة، وإسعاف 3 في الموقع، فضلا عن مواجهة 7 حوادث مرورية، حيث جرى نقل 6 حالات ومعالجة حالة واحدة.

كما باشرت الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف معالجة 54 حالة، ونقلت جميعها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.